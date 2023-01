Batman 2 não será como O Cavaleiro das Trevas, revela diretor

O filme Batman foi um grande sucesso de 2022, e o diretor Matt Reeves confirmou que Batman 2 não será como O Cavaleiro das Trevas.

A sequência do longa da DC, que é estrelado por Robert Pattinson, parece se encaminhar para um novo foco na trama, e será bem diferente do filme de Christopher Nolan.

Embora O Cavaleiro das Trevas foque bastante no Coringa e em Harvey Dent se tornando o Duas-Caras, Reeves comenta que Batman 2 vai focar mais em Bruce Wayne / Batman, deixando os vilões em segundo plano (via ComicBook).

“Para mim, o que realmente sinto é que também acredito que Rob é muito especial no papel. Meu objetivo sempre foi fazer essas histórias de ponto de vista que permitem que o personagem seja sempre o centro emocional do história”, disse Reeves.

“Porque muitas vezes o que acontece é que, depois de fazer o primeiro, de repente, outros personagens de galeria de vilões aparecem e eles meio que assumem o controle, e então Batman fica em segundo plano em termos de personagem ou emocionalmente”, concluiu.

O que se sabe sobre a sequência?

Mesmo que Batman 2 tenha recebido luz verde do estúdio, os detalhes sobre a história do novo filme não foram revelados.

Reeves está escrevendo o filme ao lado de Mattson Tomlin, e o longa não deve ser lançado antes de 2025, o que dá bastante tempo para o desenvolvimento.

Não está claro quem poderá ser o vilão do novo filme, embora muitos apostem no próprio Coringa. Os fãs também pedem pela Corte das Corujas, ou mesmo o Senhor Frio.

Com o DCEU ficando longe do caminho da nova trilogia do Batman, Reeves terá ainda mais propriedade para construir o universo em torno do herói.

Batman, com Robert Pattinson, está na HBO Max.

