Batman 2: Sequência com Robert Pattinson tem futuro definido

A sequência de Batman, com Robert Pattinson, Batman 2, parece estar mais segura do que nunca, e tem uma boa notícia para dar aos fãs.

Segundo o relatório do THR sobre novas mudanças na DC, o estúdio vem avaliando seus planos para o universo compartilhado, e Batman 2 não será afetado (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

James Gunn e Peter Safran, líderes da DC Studios, não planejam mexer na franquia que Matt Reeves está criando para o Cavaleiro das Trevas.

Além disso, o plano de 10 anos da editora não afetará as séries derivadas do Pinguim e Asilo Arkham para a HBO Max.

Em resumo, o Batman de Pattinson se passa longe do universo principal, e não há possibilidades que não seja conectado ao DCEU.

O que se sabe sobre a sequência?

Mesmo que Batman 2 tenha recebido luz verde do estúdio, os detalhes sobre a história do novo filme não foram revelados.

Reeves está escrevendo o filme ao lado de Mattson Tomlin, e o longa não deve ser lançado antes de 2025, o que dá bastante tempo ao desenvolvimento.

Não está claro quem poderá ser o vilão do novo filme, embora muitos apostem no próprio Coringa. Os fãs também pedem pela Corte das Corujas, ou mesmo o Senhor Frio.

Com o DCEU ficando longe do caminho da nova trilogia do Batman, Reeves terá ainda mais propriedade para construir o universo em torno do herói.

Batman, com Robert Pattinson, está na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.