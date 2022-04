Batman ainda não é o maior sucesso de Robert Pattinson

Com Robert Pattinson, Batman teve um bom resultado de bilheteria antes de ser lançado na HBO Max, onde também vem tendo um ótimo desempenho.

É uma vitória para Robert Pattinson, que superou a desconfiança de algumas pessoas para alcançar sucesso como Batman.

Mas você sabia que Batman ainda não é o maior sucesso de bilheteria da carreira de Robert Pattinson? É curioso, mas o projeto de maior arrecadação do ator é praticamente o primeiro de destaque de sua carreira: Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Antes de interpretar Edward Cullen em Crepúsculo, Robert Pattinson deu vida ao personagem Cedrico Diggory na saga Harry Potter.

Ele obviamente não era um dos personagens principais, mas ainda teve um papel importante em Harry Potter e o Cálice de Fogo, que arrecadou mais de US$ 896 milhões ao redor do mundo.

Harry Potter era um grande sucesso

A saga Harry Potter era um sucesso estrondoso em sua época, com todos os capítulos tendo uma grande arrecadação.

É uma pena que, hoje em dia, Animais Fantásticos não consiga ter o mesmo nível de sucesso. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, por exemplo, está sendo considerado uma decepção, podendo levar ao cancelamento de Animais Fantásticos 4.

Filmes de Harry Potter podem ser assistidos pela HBO Max.

Batman, com Robert Pattinson, também está disponível no catálogo do serviço de streaming.