Batman: Ator revela pedido inusitado para viver o Coringa

O astro de Batman, Barry Keoghan, revelou um pedido inusitado para viver o Coringa no novo filme do herói.

Um dos grandes sucessos da DC no ano, Batman foi estrelado por Robert Pattinson e contou com Paul Dano no papel de Charada.

Continua depois da publicidade

Mas, o Charada não era o único inimigo ao lado do Pinguim e Carmine Falcone. O Coringa fez uma breve aparição, conversando com Edward Nygma no Asilo Arkham.

Keoghan comentou sobre sua participação, e também que pediu para que o Coringa fosse mostrado em tela um pouco mais humano, sem tanta maquiagem (via ScreenRant).

“O Coringa é um pouco charmoso e um pouco magoado. Eu queria algum tipo de humano lá atrás da maquiagem. Quero que as pessoas se relacionem com ele. E ele é uma pessoa quebrada”, disse o ator.

Batman está no HBO Max

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.