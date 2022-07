Batman de Keanu Reeves terá divertida semelhança com John Wick

Falando com o The Direct, o diretor Jared Stern conversou um pouco sobre o Batman de DC Liga dos Super-Pets, que terá voz do astro Keanu Reeves.

“O nosso Batman é assombrado. Ele está um pouco perdido. Mas ele ainda é o Batman, e é um super-herói incrível.”

Continua depois da publicidade

“Ele já viu muitas coisas em sua vida. É o tipo de cara que realmente precisa de um animal de estimação”, disse o diretor.

Curioso paralelo com John Wick

Além disso, o diretor de DC Liga dos Super-Pets também disse que Keanu Reeves era a escolha perfeita para essa versão de Batman por conta da sua divertida semelhança com John Wick.

Enquanto John Wick é uma pessoa assombrada pelo passado que começa a buscar vingança depois que o seu cachorro é morto, este Batman também é alguém que encontra um pouco de conforto ao ter um cãozinho.

“Keanu Reeves se encaixa perfeitamente. Ele tinha a voz certa para esse personagem que está um pouco perdido, e que é assombrado pelo passado.”

“Mas no fundo, é só um cara bom, que precisa de um cachorro”, concluiu o diretor de DC Liga dos Super-Pets.

A animação DC Liga dos Super-Pets chega aos cinemas em 28 de julho de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.