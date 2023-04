Batman e Lois Lane teriam romance no roteiro original de Liga da Justiça

O diretor Zack Snyder revelou que no roteiro original de Liga da Justiça os personagens Batman e Lois Lane tiveram um breve romance.

“Acho que no roteiro original, Lois e Batman ficaram juntos brevemente”, disse Snyder no podcast Pizza Film School (via Comic Book). “Teve toda essa reação das pessoas, e todo mundo estava dizendo, ‘Ah, meu Deus, você não pode fazer isso’, porque Superman estava morto e Lois é uma pessoa incrível – especialmente porque tivemos Amy [Adams, a Lois Lane] e ela é uma grande grande atriz, uma força da natureza…”.

Continua depois da publicidade

Ele continuou: “E aí eu adorei a ideia de montar esse conceito, como no filme em que o marido vai para a guerra e ele está morto e a esposa segue em frente e aí o marido reaparece, tipo, ‘Não estou morto, estou bem’. Como você lida com isso? E Lois estava tipo, ‘Ainda estou apaixonada pelo Superman, você era só um caso’, mas então, naquele ponto, Batman já havia se apaixonado por ela”, finalizou.

Batman e Lois não ficaram juntos porque o roteiro de Liga da Justiça acabou passando por mudanças e intervenção do estúdio, mas no final das contas, Snyder pôde contar sua versão do filme em Liga da Justiça de Zack Snyder, lançado em 2021.

Tanto esta versão quanto a versão dos cinemas estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.