Batman ou Gorr? Christian Bale revela qual foi mais fácil

Christian Bale revelou se foi mais fácil interpretar o carniceiro dos deuses em Thor 4 ou um herói como Batman. O ator já interpretou personagens muito diferentes durante sua carreira no cinema, e isso inclui participações notáveis na Marvel e na DC.

Claro que entre os fãs de super-heróis, o ator já foi marcado como por sua interpretação de Bruce Wayne na trilogia do Cavaleiro das Trevas de Chirstopher Nolan. Mas neste ano, Bale teve o gosto de estar do outro lado, tanto por estar na Marvel quanto por ser um vilão desta vez.

Continua depois da publicidade

Bale revelou ao Screen Rant que fazer um vilão não foi apenas mais divertido, mas em sua opinião, também é mais fácil. Veja a fala de Bale.

“Eles não só se divertem mais, mas eles são mais fáceis de interpretar. Porque todo mundo é fascinado com os caras maus né? No minuto que um cara mau entra na tela, ninguém mais está olhando para o mocinho. Todos os olhos vão para o vilão, então é um trabalho de atuação bem mais fácil.”

Um exemplo claro da declaração de Bale sobre a popularidade dos vilões está no segundo filme de sua franquia como Batman, em que a atuação incrível de Heath Ledger roubava completamente a cena quando o Coringa estava na tela.

Thor 4: Veja a incrível transformação de Christian Bale em Gorr

Em um novo vídeo dos bastidores de Thor: Amor e Trovão, vemos a transformação de Cristian Bale no vilão Gorr.

Mesmo tendo um visual impressionante no filme, o Gorr do MCU não agradou à todos os fãs. Nos quadrinhos o personagem tem aparência bem mais alienígena, com tentáculos estranhos na cabeça e um rosto com aparência menos humana.

Mas, ao invés de optar por um personagem feito por captura de movimentos, a Marvel optou por recriar a imagem do vilão para as telas. A equipe de maquiagem adicionou uma cor cinza e diversas tatuagens e cicatrizes no ator Christian Bale, que interpretou o matador de deuses.

Mesmo não agradando todos os fãs dos quadrinhos, é inegável que a escolha permitiu que a atuação de Bale se destacasse. O Odd Studio, que foi o responsável pela transformação do ator em Gorr, compartilhou um vídeo acelerado mostrando o processo de maquiagem. Veja abaixo:

Sobre o autor Gabriel Soldeira