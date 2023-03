Batman: Parte II pode ter o vilão Cara-de-Barro

Batman: Parte II pode ter Cara-de-Barro como um de seus vilões.

Segundo o Deadline, o diretor Mike Flanagan (Doutor Sono) está tentando vender a ideia de um filme solo do vilão para a DC Studios; no entanto, outras fontes da publicação garantem que, com a mudança constante de roteiros de Batman 2, Cara-de-Barro pode ser uma das adições ao filme.

Flanagan inclusive já teve um encontro com James Gunn e Peter Safran, chefes da DC Studios, mas nenhum acordo foi acertado ainda para o filme solo do personagem.

Portanto, o destino do Cara-de-Barro no universo cinematográfico da DC segue indefinido.

Introduzido nos quadrinhos em 1940, ele é um adversário frequente de Batman que tem um corpo feito de barro e o poder de se transformar em uma pessoa ou em qualquer coisa. O vilão apareceu ao longo dos anos em inúmeros filmes, séries, obras amimadas e videogames, sendo suas participações mais conhecidas nas séries Gotham e Pennyworth.

Desde 2021 Flanagan vem expressando seu desejo de fazer um filme solo do Cara-de-Barro. Na época, ele definiu o projeto que desenvolvia como uma mistura de terror, thriller e tragédia.

Atualmente, o diretor trabalha na série de TV baseada em A Torre Negra, de Stephen King.

Mais sobre Batman 2

Matt Reeves, diretor de The Batman, retornará para a direção de The Batman: Parte II – ele também vai escrever o filme.

The Batman: Parte II faz parte do selo DC Elseworlds, que trará filmes independentes ao universo principal da DC, como Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Outro vindouro filme da DC, The Brave and the Bold, apresentará uma nova versão do Batman ao DCEU – o longa foi anunciado junto com outros 10 projetos do DC Studios.

Após o anúncio da data de estreia de The Batman: Parte II, o diretor do filme foi ao Twitter para comentar a novidade. Ele usou apenas três palavras para definir a sequência de The Batman:

“Épica saga criminal”, descreveu o cineasta

As filmagens de The Batman: Parte II começam em novembro.

A continuação de The Batman, com Robert Pattinson, será lançada em 3 de outubro de 2025 nos EUA.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.