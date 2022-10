Batman quase teve filme para maiores com diretor de Cisne Negro; saiba mais

O Batman parece estar em boas mãos. Matt Reeves lançou seu filme, estrelado por Robert Pattinson, e ele foi muito bem recebido pelos críticos e fãs. Muito antes disso, no entanto, o herói poderia ter ganhado um filme para maiores.

O aclamado cineasta Darren Aronofsky revelou detalhes sobre seu filme do Batman, que ele tentou vender para a Warner Bros.

Aronofsky é o diretor por trás de alguns dos filmes mais aclamados do século XXI, incluindo Requiem para um Sonho, O Lutador e Cisne Negro.

A proposta de Aronofsky foi inspirada na história em quadrinhos de Frank Miller, Batman: Ano Um, e o diretor trouxe Miller a bordo para co-escrever o roteiro.

O estúdio repassou o projeto e o filme acabou se transformando o que se tornaria o Batman Begins de Christopher Nolan, que relançou a franquia de filmes do Batman para uma nova geração.

Nolan e Aronofsky foram escolhas fora da caixa para dirigir um novo filme do Batman, mas muitos se perguntam por que o estúdio acabou apoiando a opinião de Nolan e rejeitando a proposta de Aronofsky.

Filme do Batman não foi para a frente

Em entrevista à Variety, Aronofsky revela que a maior razão pela qual a Warner Bros. repassou o projeto foi o fato de ser classificado para maiores de idade.

Aronofsky disse que, embora a ideia de um filme de super-herói com essa classificação estivesse à frente de seu tempo, está feliz em ver que existem filmes de super-herói com classificação R.

Ele também revelou que o filme nunca passou do primeiro rascunho, já que o estúdio rapidamente o rejeitou e seguiu em frente.

“Foi depois de Batman & Robin, o de Joel Schumacher. Isso tinha sido um grande problema na época na Warner Bros, então eu lancei a eles uma história de origem resumida do Batman. Um filme de super-herói com classificação R provavelmente estava de 10 a 15 anos fora de sintonia com a realidade dos negócios na época”, disse o diretor de Cisne Negro.

“Tinha promessa, mas era apenas um primeiro rascunho. O estúdio não estava realmente interessado. Foi uma visão muito diferente… eu sempre dizia, ‘por que não pode haver vários tipos diferentes de filmes de quadrinhos por aí?’ Agora estão aí. É só que nosso tempo estava errado”.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível no HBO Max.

