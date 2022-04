Batman supera Liga da Justiça e Esquadrão Suicida na HBO Max

A Warner Bros. anunciou (via Comic Book) os números de Batman em sua primeira semana na HBO Max. O longa-metragem conseguiu superar Liga da Justiça de Zack Snyder, O Esquadrão Suicida e outras produções.

Mais de 4,1 milhões de lares assistiram Batman na HBO Max em sua primeira semana no catálogo. Um detalhe importante é que esses números levam em consideração apenas as visualizações a partir de Smart TV, então as que vieram de outros dispositivos não estão incluídas nisso.

Esse resultado de Batman supera todos os outros grandes lançamentos da Warner Bros. na HBO Max, com exceção de Mortal Kombat, que conseguiu 4,3 milhões, com a vantagem de ter sido lançado diretamente no catálogo ao mesmo tempo que nos cinemas.

Grande sucesso na HBO Max

Durante o mesmo período, O Esquadrão Suicida teve 3,5 milhões, enquanto Mulher-Maravilha 1984 conseguiu 3,2 milhões.

Logo depois vem Matrix: Resurrections com 3,2 milhões, e Duna com 2,3 milhões. Finalmente, temos Liga da Justiça de Zack Snyder, com 2,2 milhões.

Vale lembrar que esses números são da HBO Max dos Estados Unidos. Na América Latina, Batman teve um resultado ainda melhor, superando todas essas produções para se tornar o maior lançamento na HBO Max até o momento.

Batman está agora disponível pela HBO Max.