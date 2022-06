Batman vai ganhar novo filme no HBO Max

O Homem-Morcego está com tudo atualmente. O HBO Max da América Latina revelou que um novo filme do Batman chegará à plataforma de streaming. A obra é intitulada Batman Azteca: Choque de Impérios.

Essa é a primeira colaboração entre a Warner Bros. Animation, Particular Crowd, Anima e a produtora de Festa no Céu, Chatrone.

A nova animação foi anunciada durante evento no 37º Festival de Cinema de Guadalajara (FICG), conforme a Variety.

O longa-metragem tem como idioma original o espanhol e coloca o herói da DC em meio à civilização asteca.

A trama gira em torno de um jovem garoto asteca, Yohualli Coatl, cujo pai, Toltecatzin, o líder da vila, é assassinado por conquistadores espanhóis.

Coatl foge para Tenochtitlan para alertar o Rei Moctezuma e o seu clérigo, Yoka, sobre o iminente perigo.

“Usando o templo de Tzinacan, o deus morcego, como covil, Yohualli treina com seu mentor e assistente, Acatzin, desenvolvendo equipamentos e armas para enfrentar a invasão espanhola, proteger o templo de Moctezuma e vingar a morte de seu pai”, diz a sinopse.

Veja a primeira imagem oficial do filme, abaixo.

Mais sobre o novo filme do Batman

Juan Meza-León (Arlequina) dirige o longa, enquanto José C. García de Letona e Fernando De Fuentes, da Anima, atuam como produtores ao lado de Aaron D. Berger e Carina Schulze, de Chatrone.

A animação será produzida inteiramente no México e mostrará os principais talentos locais e a cultura antiga da região.

Sam Register e Tomás Yankelevich serão produtores executivos. Alejandro Díaz Barriga, especialista em estudos mesoamericanos e na história étnica do México e da região andina, trabalhará em estreita colaboração com a equipe criativa para garantir que a representação indígena retratada no filme seja apropriada e relevante.

O recurso se encaixa com o mandato da HBO Max Latin America de produzir projetos localmente relevantes para a região. Desde seu lançamento em junho de 2021, o serviço SVOD já conquistou o segundo lugar de liderança depois da Netflix na América Latina.

Ainda não há data de estreia para Batman Azteca: Choque de Impérios no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.