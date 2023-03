Ben Affleck não volta à DC nem como diretor: “Nunca mais quero fazer isso”

Ben Affleck foi introduzido como Batman em Batman vs Superman, de Zack Snyder. Desde então, ele interpretou o papel em Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e vai finalizar a jornada em The Flash. Parece que depois disso, ele não pretende retornar a filmes da DC.

O ator conversou com o THR e chegou a ser abordado o porquê de tudo dar errado em Liga da Justiça. Affleck relatou a péssima experiência que teve com o filme, que chegou a fazê-lo voltar a beber.

Continua depois da publicidade

“Eu ia dirigir um Batman, e Liga da Justiça me fez pensar: ‘Estou fora. Nunca mais quero fazer nada disso. Eu não sirvo para isso’. Essa foi a pior experiência que eu já tive em um negócio que está cheio de algumas experiências de m*rda”.

“Foi difícil. E comecei a beber demais. Eu estava de volta ao hotel em Londres, ou era isso ou pulava pela janela. E eu apenas pensei: ‘Esta não é a vida que eu quero. Meus filhos não estão aqui. Estou infeliz'”.

O ator foi, então, questionado se ele tem interesse em dirigir algo para a DC agora que James Gunn está no comando.

“Eu não dirigiria algo para a DC de [James] Gunn. Com certeza não. Não tenho nada contra James Gunn. Cara legal, com certeza ele vai fazer um ótimo trabalho. Eu simplesmente não gostaria de entrar fazer da maneira que eles estão fazendo isso. Não estou interessado nisso”, respondeu Affleck.

Novo visual do Batman de Ben Affleck

Ben Affleck se despede do Batman em The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash, estrelado por Ezra Miller, estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.