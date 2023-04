Ben Affleck relembra papel vergonhoso em Buffy, A Caça-Vampiros

Nem todo mundo se lembra do filme de Buffy, a Caça-Vampiros, que originou a série de sucesso com Sarah Michelle Gellar. Ben Affleck, contudo, lembra bem da experiência, que foi bem vergonhosa para ele.

Ele contou recentemente como suas falas no filme de 1992 foram dubladas antes do lançamentos nos cinemas.

O roteirista, diretor e ator vencedor do Oscar compartilhou curiosidades sobre o filme durante uma recente aparição no The Late Late Show with James Corden.

“Eu fui e vi o filme com alguns amigos. Eu soava muito diferente. Percebi naquele momento que eles regravaram minhas falas”, lembrou Affleck, que interpretou o jogador de basquete #10 no filme de comédia e terror de 1992.

“Eu estava tão ruim que o diretor obviamente pensou: ‘Eu não posso ouvir essa voz novamente!'”, continuou Affleck: “Eles tiveram que pagar alguém para me dublar, porque aparentemente eu não poderia dizer minhas falas de forma convincente o suficiente”.

Mais sobre o filme de Buffy

Lançado nos cinemas pela 20th Century Fox em 1992, Buffy, a Caça-Vampiros segue Buffy Summers (Kristy Swanson), uma líder de torcida, que descobre que é seu destino caçar vampiros.

Enquanto Buffy foi um sucesso moderado nas bilheterias, o filme recebeu críticas mistas. Joss Whedon, que escreveu o roteiro, também estava descontente com o filme, levando-o a criar uma adaptação mais sombria de Buffy, a Caça-Vampiros para a televisão em 1997.

Ao contrário do filme, a série de TV foi aclamada pela crítica, atraindo uma grande base de fãs ao longo de suas sete temporadas, ainda que nem todas sejam apreciadas por todo mundo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.