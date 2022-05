Benedict Cumberbatch quase foi vilão do MCU antes de Doutor Estranho

Bem antes de viver o Doutor Estranho nos cinemas, Benedict Cumberbatch foi oferecido o papel de outro personagem no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O astro chegou a ser convidado para viver Malekith, vilão de Thor 2.

Cumberbatch, no entanto, recusou o papel, na espera de algo melhor no futuro, aposta que certamente foi bastante favorável para ele.

‎”O papel de Doutor Estranho veio após, curiosamente, outra dança que fiz para outro personagem no MCU, um personagem que apareceu brevemente”, disse Cumberbatch à ‎‎BBC Radio 1‎‎ (via ComicBook). “Eu fui ousado o suficiente para dizer: ‘Estou realmente lisonjeado por ser convidado para a festa, mas eu prefiro esperar por algo um pouco mais suculento'”.‎

‎”Eu realmente não sabia de nada até que eles voltaram dizendo que estavam interessados. Eu meio que li os quadrinhos do Doutor Estranho e disse: ‘Yikes!'”, continuou Cumberbatch. “Porque ele é bem antiquado, um pouco misógino, muito ligado nos anos 1970. Eu pensei, ‘Não sei se esse é um ótimo papel no MCU. Eu não entendo. Eles disseram: ‘Não, seria hoje. Seria um homem de hoje. Sim, com algumas dessas qualidades, mas como um homem de hoje teria essas qualidades onde ele pensa que é o último biscoito do pacote, porque ele tem que ter essa arrogância”. ‎

Doutor Estranho 2 está em exibição nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

