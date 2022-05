Besouro Azul: Ator de Cobra Kai agradece aos fãs pelos elogios ao traje

Foram divulgadas recentemente as primeiras imagens do set de Besouro Azul, com Xolo Maridueña, de Cobra Kai, como Jaime Reyes.

A recepção dos fãs ao traje de Besouro Azul parece ter sido bastante positiva, o que empolgou o ator de Cobra Kai.

Continua depois da publicidade

Xolo Maridueña acessou o Instagram para agradecer aos fãs pelos elogios ao traje.

Confira abaixo.

Besouro Azul é uma adaptação de quadrinhos da DC que terá direção de Angel Manuel Soto, que trabalhou em Reis de Baltimore.

O elenco conta com Xolo Maridueña, Bruna Marquezine e Susan Sarandon, entre outros.

Besouro Azul chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.