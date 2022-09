Besouro Azul é mais importante do que você pensa, revela astro de Cobra Kai

O perigo de cancelamento do filme do Besouro Azul estava deixando fãs preocupados, especialmente após o cancelamento do longa da Batgirl. Mas o astro de Cobra Kai e protagonista do filme, Xolo Maridueña, indica exatamente o contrário.

Em uma nova entrevista sobre o papel, Maridueña revelou que a Warner Bros. sempre teve a intenção de que o Besouro Azul fosse um filme importante no universo DC.

Em entrevista para o THR, o ator lembrou de como foi escalado para o papel de Jaime Reyes sem nem ter que fazer uma audição, e o quão nervoso ele estava quando foi ao encontro do presidente da DC Films Walter Hamada. Mas aparentemente a preocupação foi exagerada, já que Xolo estava sendo recrutado para um futuro brilhante dentro da franquia.

Segundo o astro de Cobra Kai, Hamada lhe contou que: “Este papel de Besouro Azul será muito importante no universo DC. Nós só queremos ter certeza de quem quer que escolhermos seja uma pessoa de verdade, e não um rosto de aluguel. É sobre mais que apenas a frente das câmeras.”

A produção do Besouro Azul é interessante, já que inicialmente seria uma produção para o HBO Max. Mas, pelo força da produção, o estúdio decidiu lançá-lo nos cinemas.

A importância do Besouro Azul

Mas o que faz o Besouro Azul ser tão importante? Nos quadrinhos, a história de Jaime Reyes é conectada a um universo bem maior na DC. Ele foi o terceiro a receber o manto do herói e foi aí que o personagem sofreu um reboot em suas histórias.

Foi descoberto que o escaravelho que concedeu a armadura do Besouro era de origem alienígena. Os seres que controlavam o escaravelho perderam esse poder, e eventualmente preparam uma invasão à Terra. Portanto, o arco do Besouro Azul pode facilmente trazer uma invasão alienígena para o DCU, unindo os diversos heróis da franquia.

Além de Xolo Maridueña o filme também contará com a presença da brasileira Bruna Marquezine. O longa tem data de estreia marcada para 18 de agosto de 2023.

