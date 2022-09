Besouro Azul: Filme pode ser um dos mais longos da DC

Besouro Azul, novo projeto da DC, pode ser um dos filmes mais longos da editora em toda a sua história.

Com a pós-produção em andamento, a equipe do longa-metragem está totalmente envolvida após o diretor assegurar que o filme não será cancelado.

Segundo um vazamento, o filme está com um tempo de execução de 2 horas e 45 minutos, sendo o segundo mais longo do DCEU (via CBR).

No entanto, a duração pode ainda diminuir, visto que a equipe continua trabalhando no projeto, e ele está longe da data de lançamento.

O filme empataria com Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que possui o mesmo tempo, e ficaria atrás apenas de Liga da Justiça de Zack Snyder. Esses três são os filmes com mais duração na DC.

Besouro Azul nos quadrinhos

O novo filme da DC deve trazer a terceira encarnação do personagem dos quadrinhos, o nome civil desta versão é Jaime Reyes, que conseguiu seus poderes após um escaravelho alienígena se conectar a ele e lhe conceder um traje superpoderoso.

O filme contará também com a brasileira Bruna Marquezine, além de, George Lopez, Adriana Barraza, e Susan Sarandon, e será dirigido por Manuel Soto.

Mesmo após boatos de um cancelamento, o longa agora parece mais forte que nunca e tem previsão de estreia marcada para o dia 17 de agosto de 2023.

