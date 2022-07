Besouro Azul: Imagens do set sugerem mudança nos quadrinhos do herói

Novas imagens do set do filme Besouro Azul sugerem uma brusca mudança nos quadrinhos do herói.

A produção do próximo filme da DC, que vai estrear apenas em 2023, está alocada em Porto Rico. Xolo Maridueña, de Cobra Kai, vai interpretar Jaime Reyes, o terceiro Besouro Azul.

Continua depois da publicidade

No entanto, fotos dos bastidores sugerem uma mudança em relação ao segundo Besouro Azul, Ted Kord, e as Indústrias Kord (via ScreenRant).

As Indústrias Kord, nos quadrinhos, são uma empresa especializada em tecnologia militar. Alguns equipamentos do próprio Besouro Azul são provenientes da indústria.

Mas, no filme, ao que parece, a empresa deve funcionar como uma construtora e imobiliária, bem diferente do que é nos quadrinhos.

A corporação multibilionária herdada por Kord, não tinha um envolvimento claro, anteriormente. Porém, agora, parece ter uma grande conexão com Jaime.

Veja as imagens, abaixo.

Letreros de Kord Industries en el area de Santurce, Puerto Rico para la filmación de #BlueBeetle! pic.twitter.com/u1R1NoYqYI — Cultura Geek PR (@culturageekpr) July 15, 2022

Mais sobre Besouro Azul

Besouro Azul é uma adaptação de quadrinhos da DC que terá direção de Angel Manuel Soto, que trabalhou em Reis de Baltimore.

O elenco conta com Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Raoul Trujillo.

Besouro Azul chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.