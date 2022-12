Bilheteria de Avatar: O Caminho da Água supera a de Adão Negro em 1 fim de semana

O filme Avatar: O Caminho da Água já é um sucesso absoluto no cinema, e a bilheteria do longa superou a de Adão Negro em apenas um fim de semana.

A Real revelou os detalhes da bilheteria 3D do segundo filme de James Cameron, que conta com uma arrecadação mundial estimada em 435 milhões de dólares.

Continua depois da publicidade

Segundo a empresa, 66% da arrecadação veio de exibições em 3D, com 99% do público comprando ingressos para este formato. Além disso, 58% do público assistiu às exibições imersivas (via ScreenRant).

O presidente da empresa, Travis Reid, comentou sobre a performance do filme na bilheteria, revelando que Avatar 2 estabeleceu uma nova referência ao mercado 3D.

“Assim como o Avatar original fez, Avatar: O Caminho da Água estabeleceu uma nova referência para o mercado 3D atual”, comentou ele.

“James Cameron e sua equipe mostraram o que é artisticamente, criativamente e comercialmente possível quando você tem cineastas totalmente comprometidos em imergir o público neste mundo 3D e o resultado é visualmente alucinante”, concluiu.

Avatar 2 terá direção de James Cameron

Bilheteria de Adão Negro foi deixada para trás

Enquanto Top Gun: Maverick e Jurassic World: Domínio foram os únicos filmes a baterem o bilhão em 2022, Avatar 2 tem um longo caminho para percorrer.

No entanto, o longa-metragem deixou a bilheteria de Adão Negro para trás, que totalizou em 390 milhões de dólares no mundo todo.

Até o momento, Avatar é o filme 3D que mais arrecadou no mundo, tendo 1,35 bilhão de dólares contabilizados em seus vários lançamentos. Posteriormente, alguns outros filmes como Titanic e Star Wars: A Ameaça Fantasma foram relançados em 3D para os cinemas, após a onda de Avatar.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.