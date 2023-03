Bilheteria de John Wick 4 deve quebrar recorde na franquia

John Wick 4: Baba Yaga dá continuidade à franquia de sucesso estrelada por Keanu Reeves e parece que o filme pode quebrar um recorde de bilheteria dentro da série.

Com o início da pré-venda de ingressos do filme, estima-se que John Wick 4 arrecadará de US$ 60 milhões a US$ 70 milhões, no fim de semana de estreia nos EUA. Os dados foram divulgados pelo Deadline.

Caso se concretize, essa será a melhor abertura da franquia com Keanu Reeves, superando o filme anterior, que arrecadou US$ 56,8 milhões no fim de semana de estreia nos EUA.

Vale apontar que são apenas estimativas, mas tendo em vista a popularidade de John Wick, é de se esperar que o novo longa-metragem se saia bem comercialmente.

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.