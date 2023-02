Bilheteria do segundo filme pode salvar futuro de Shazam! na DC, diz diretor

O futuro de Shazam! é incerto na DC, após o estúdio ter deixado o herói de fora da sua nova fase no cinema. Mas nem tudo está perdido.

Segundo o diretor do filme e de sua vindoura sequência, Shazam! Fúria dos Deuses, David F. Sandberg disse que existe espaço para o super-herói no DCU, desde que o segundo filme tenha uma boa performance nas bilheterias.

“Ei, David, não estou com vontade de assistir ao filme [Shazam! 2] por causa do drama que está acontecendo nos estúdios da DC”, escreveu um usuário do Twitter ao diretor. “Isso está matando a vibe do filme. Há muita incerteza sobre o futuro da DC. Apenas nos dê uma resposta, se o Shazam terá um papel no futuro do DCU”.

Sandberg respondeu: “Ele definitivamente não vai se as pessoas não forem ver o filme. O que me disseram é que não há nada nos filmes do Shazam que contradiga os planos futuros da DC. Então existe a possibilidade de mais Shazam e se é isso que você quer, sua melhor aposta é ir ver o filme”.

As expectativas, porém, não são boas. As projeções iniciais são de que Shazam! 2 pode ter uma das piores bilheterias de estreia da DC.

Heróis de Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

