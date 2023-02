Billy Summers: Obra de Stephen King vai virar filme com Leonardo DiCaprio

A Warner Bros. adquiriu os direitos de Billy Summers, bestseller do autor Stephen King, e vai adaptar o livro para o cinema.

J.J. Abrams, diretor de Star Wars: O Despertar da Força e Star Trek, negocia para comandar o filme, que pode ser estrelado por Leonardo DiCaprio. O roteiro será escrito pela dupla Ed Zwick e Marshall Herskovitz.

A produção ficará a cargo da Bad Robot, de Abrams, e da Appian Way, produtora de DiCaprio. As informações são do Deadline.

Originalmente, Billy Summers seria transformada em uma minissérie com 10 episódios e chegou a ser oferecida para canais a cabo e streamers, mas o estúdio decidiu que a obra funcionaria melhor como filme.

Billy Summers é um assassino de aluguel que quer se aposentar e aceita um último trabalho altamente lucrativo. O trabalho exige que ele se infiltre em uma cidade tranquila, onde finge ser um aspirante a escritor. Mas Summers, um profissional meticuloso, fica desconfiado dos mafiosos que o contrataram, e seu ceticismo é bem justificado, pois as coisas dão errado após a conclusão do trabalho.

Não há previsão para o início das filmagens.

