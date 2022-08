Bioshock: Filme da Netflix contrata roteirista de Logan e diretor; saiba mais

A Netflix anunciou importantes adições à equipe do filme de Bioshock – adaptação do famoso game da 2K.

Conforme tuite da Netflix, Francis Lawrence, diretor de Jogos Vorazes: Em Chamas, comandará a adaptação.

Já Michael Green, roteirista de Logan, da Marvel, escreve o roteiro, baseado no game homônimo.

A Netflix ainda não dá muitos detalhes sobre o filme do game, tampouco se irá adaptar o primeiro jogo, ou se será uma história original.

Confira abaixo o anúncio da Netflix sobre o filme BioShock.

Boa tarde só pros gamers, porque eu CHEGUEI COM NOVIDADES DE BIOSHOCK. 🎮⚡️



O filme live-action inspirado na franquia BioShock será dirigido por Francis Lawrence e escrito por Michael Green.



Mais sobre o game BioShock, que vai virar filme na Netflix

Lançado originalmente em 2007, BioShock se transformou em um favorito da crítica e do público, sendo lançado para consoles como Xbox 360 e PlayStation 3. O primeiro título vendeu mais de 39 milhões de cópias pelo mundo.

A trama do game começa nos anos de 1960, quando o personagem Jack, controlado pelos jogadores, cai com um avião no oceano. O protagonista descobre a cidade subaquática de Rupture, criada para ser uma utopia isolada.

A cidade teve a sua queda por causa da molécula ADAM, responsável por dar poderes sobre-humanos. Jack precisa encontrar um jeito de deixar Rupture ao mesmo tempo que combate os vilões interessados nessa substância.

O jogo possui elementos de terror de sobrevivência, o que pode até animar fãs do gênero no cinema.

Apesar do anúncio, como mencionado, a Netflix não deu mais detalhes sobre o projeto. O filme de BioShock não tem previsão de estreia.

