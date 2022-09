Blade: Detalhes do filme sugerem história no século XX

O filme reboot do Blade, da Marvel Studios, ganhou alguns detalhes que sugerem uma história durante o século XX.

Um dos projetos que está pegando poeira no estúdio, o filme está passando por problemas com sua equipe criativa após a saída do diretor Bassam Tariq.

Continua depois da publicidade

Com uma mudança drástica, um relatório do The Illuminerdi confirmou que o primeiro rascunho do filme contava com mais elementos de terror (via CBR).

No entanto, tanto a Marvel quanto o ator Mahershala Ali não estavam contentes. Agora, a história se passará durante o século XX, mais precisamente na década de 1920.

O site também indica que o reboot poderia apresentar outros períodos de tempo, e acrescentaram que o roteiro inclui vampiros europeus.

Logo de Blade, do MCU

Blade passa por problemas na Marvel

Um novo relatório do The Direct afirma que o roteiro de Blade será totalmente reescrito, ignorando assim o primeiro rascunho e outros posteriores.

Beau DeMayo, escritor da animação X-Men ’97, terá de reescrever toda a história do novo filme. Ele substituiu o roteirista Stacy Amma Osei-Kuffour, que estava contratado desde 2021.

Tariq, além disso, deixou de comandar o filme. No entanto, ele continuará na produção executiva. Um diretor deve ser contratado em breve.

O reboot de Blade chegará aos cinemas em 2 de novembro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.