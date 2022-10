Blade: Marvel dá a notícia que os fãs mais temiam

Desde seu anúncio na San Diego Comic Con 2019, Blade tem sido um dos projetos mais esperados pelos fãs da Marvel. Mas parece que teremos que esperar mais um pouco após as últimas notícias.

O filme já teve a produção adiada algumas vezes, sendo a última pela saída do diretor Bassim Tariq da equipe. O público estava esperando o anuncio de um novo diretor o mais rápido possível para que as filmagens não atrasassem demais, mas aparentemente não foi uma missão assim tão fácil.

Continua depois da publicidade

Segundo fontes do THR, a Marvel está fechando as atividades relacionadas a Blade, por enquanto. Segundo o site, a equipe do filme foi avisada nesta terça-feira.

O estúdio estava esperando iniciar a produção no início de 2023, principalmente contando que a data de lançamento estava marcada para 3 de novembro de 2023. Dificilmente o filme ficará pronto a tempo, mas a Marvel ainda não se declarou sobre quando será a estreia.

A Marvel deve usar este tempo extra para achar o diretor perfeito para trazer para as telas a escalação perfeita do oscarizado Mahershala Ali como o caçador de vampiros. Uma outra fonte do THR revelou que: “Eles realmente querem fazer isso certo.”

Por mais que seja decepcionante, é bom pensarmos que o reboot de Blade está sendo bem cuidado pela Marvel Studios, e que eles não se importaram de atrasar uma de suas estreias mais esperadas para entregar um filme de qualidade, o que, mais uma vez, destaca que o filme deverá ter um peso importante no MCU.

Wesley Snipes foi o último a viver o caçador de vampiros nas telonas

Outros problemas de Blade até aqui

Um relatório do The Direct afirmou que o roteiro de Blade estava tendo que ser totalmente reescrito, ignorando assim o primeiro rascunho e outros posteriores.

Beau DeMayo, escritor da animação X-Men ’97, teve a missão de reescrever toda a história do novo filme. Ele substituiu o roteirista Stacy Amma Osei-Kuffour, que estava contratado desde 2021.

Bassim Tariq, além disso, deixou de comandar o filme. Mas continuará na produção executiva. Um diretor deve ser contratado em breve.

O reboot de Blade está marcado para chegar aos cinemas em 2 de novembro de 2023, mas provavelmente uma nova data será anunciada.

Sobre o autor Gabriel Soldeira