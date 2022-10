Blade: Reboot da Marvel tem péssima notícia aos fãs

O reboot de Blade, que está em desenvolvimento na Marvel Studios, tem uma péssima notícia para dar aos fãs.

Com diversos projetos em andamento, o MCU está finalizando a Fase 4 com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, e vai iniciar a Fase 5 com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Continua depois da publicidade

No entanto, um dos projetos da quinta fase da editora, Blade está passando por diversos problemas, principalmente na equipe criativa.

Conforme relata o Big Screen Leaks, a produção do reboot foi adiada e deve ser iniciada apenas em 2023. O estúdio continua procurando um novo diretor (via ComicBook).

“Ouvi dizer que a data de início da produção de Blade foi adiada para pelo menos o início de 2023. Eles estão procurando um diretor e esperam tirar o projeto do papel novamente em breve”, diz a conta no Twitter.

História pode se passar durante o século XX

Com uma mudança drástica, um relatório do The Illuminerdi confirmou que o primeiro rascunho do filme contava com mais elementos de terror (via CBR).

No entanto, tanto a Marvel quanto o ator Mahershala Ali não estavam contentes. Agora, a história se passará durante o século XX, mais precisamente na década de 1920.

O site também indica que o reboot poderia apresentar outros períodos de tempo, e acrescentaram que o roteiro inclui vampiros europeus.

O reboot de Blade chegará aos cinemas em 2 de novembro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.