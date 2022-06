Blonde: Ana de Armas é Marilyn Monroe em foto do filme para maiores da Netflix

A Netflix divulgou uma nova imagem de Blonde, aguardado filme sobre Marilyn Monroe, com Ana de Armas como a icônica atriz.

Ainda não foi divulgado sequer um teaser, mas o longa-metragem já está ganhando manchetes ao redor do mundo por prometer muita polêmica em função de suas cenas de sexo, ao contar a história de Marilyn Monroe (vivida por Ana de Armas).

Blonde não deseja criar um panorama histórico e realista, mas uma alegoria sobre o ícone de Hollywood.

Joyce Carol Oates, a autora do livro que inspira o longa, nunca teve a intenção de produzir uma simples biografia de Marilyn Monroe. Na verdade, a escritora selecionou partes reais da vida da estrela e as vinculou com uma trama expansiva e alegórica, marcada por uma grande “intuição lírica”.

Veja a foto de Ana de Armas como Marilyn Monroe, abaixo.

Ana de Armas como Marilyn Monroe em BLONDE, meu novo filme. pic.twitter.com/d0ejs2bH94 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 16, 2022

Filme vai “ofender a todos”

Em entrevista recente ao Vulture, o diretor Andrew Dominik fala que Blonde abordará tópicos sensíveis de forma ambígua e que pode ofender os espectadores.

“Se tivesse saído há alguns anos, teria saído bem quando #MeToo chegou e teria sido uma expressão de todas essas coisas. Estamos em um momento agora, eu acho, onde as pessoas estão realmente incertas sobre onde estão as linhas. É um filme que definitivamente tem uma moralidade sobre isso. Mas nada em águas muito ambíguas, porque não acho que será tão simples quanto as pessoas querem ver. Há algo nele que ofende a todos”, conta o cineasta.

A cinebiografia ganhou a classificação indicativa mais restrita dos EUA, NC-17, que significa que ninguém abaixo dos 18 anos pode assistir o filme da Netflix.

Blonde estreia na Netflix no final de 2022.

