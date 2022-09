Blonde: Astro elogia Ana de Armas no polêmico filme da Netflix

Um dos astros de Blonde, o novo filme polêmico da Netflix que estreia na próxima semana, elogiou Ana de Armas.

Atriz de sucesso recentemente, de Armas vai interpretar Marilyn Monroe, no longa-metragem com cenas de sexo pesadas do streaming.

Em recente entrevista, Adrien Brody disse ter ficado impressionado com a colega de elenco, e que a atriz conseguiu canalizar a expressão de Monroe. Ele também comentou que os fãs irão gostar de saber mais sobre a vida de Monroe (via MovieWeb).

“Fui transportado para outro tempo e lugar. Eu realmente pensei que ela canalizou Marilyn Monroe. Ela trouxe uma impressão sutil e emocionalmente presente dela. Ainda estou impressionado com isso. Foi realmente impressionante”, disse o ator.

“Se você é realmente um fã, provavelmente gostaria de entender um pouco mais sobre a vida dela e suas realidades, e com o que ela lutou para entregar todo aquele trabalho incrível”, concluiu o astro.

Mais sobre Blonde

A direção e roteiro são de Andrew Dominik, que previamente trabalhou em O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford e O Homem da Máfia, além de já ter dirigido episódios de Mindhunter.

Ana de Armas vai interpretar a estrela Marilyn Monroe. O elenco ainda conta com Adrien Brody, Jessica Chastain, Sara Paxton, Bobby Cannavale, entre outros.

Blonde estreia no dia 23 de setembro, na Netflix.

