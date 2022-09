Blonde: Atriz de polêmico filme da Netflix revela situação inusitada

A atriz Ana de Armas, que vai estrelar Blonde, o novo polêmico filme da Netflix, revelou uma situação bastante inusitada.

Com estreia marcada para esta sexta-feira (23), o filme para maiores do streaming já é um dos que vai dar o que falar até o final deste ano.

No entanto, de Armas, que vai viver Marilyn Monroe, disse que ela e a equipe do longa-metragem visitaram um túmulo de Monroe no cemitério (via ScreenRant).

A estrela relembrou que todos escreveram em um cartão uma mensagem para Monroe, como se fosse um pedido de permissão, e sentiram o peso da responsabilidade para contar uma nova história.

“Recebemos um grande cartão e todos na equipe escreveram uma mensagem para ela. Então fomos ao cemitério e colocamos no túmulo dela. Estávamos pedindo permissão de certa forma”, disse ela.

“Todos sentiram uma grande responsabilidade, e estávamos muito cientes do lado da história que iríamos contar. Era história de Norma Jeane, a pessoa por trás da personagem, Marilyn Monroe”, comentou a atriz.

Mais sobre Blonde

A direção e roteiro são de Andrew Dominik, que previamente trabalhou em O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford e O Homem da Máfia, além de já ter dirigido episódios de Mindhunter.

Ana de Armas vai interpretar a estrela Marilyn Monroe. O elenco ainda conta com Adrien Brody, Jessica Chastain, Sara Paxton, Bobby Cannavale, entre outros.

Blonde estreia no dia 23 de setembro, na Netflix.

