Blonde: Atriz explica por que filme da Netflix é tão explícito

A atriz Ana de Armas, que vai estrelar Blonde, novo filme da Netflix, explicou por que o filme é tão explícito.

Um dos projetos novos do streaming que chegará em setembro, o longa-metragem já é bastante polêmico por sua classificação indicativa.

Em recente entrevista, a atriz Ana de Armas explicou o motivo da classificação indicativa. Ela ainda comparou com outros filmes e séries com mais conteúdo sexual que Blonde (via ScreenRant).

“Não entendi por que isso aconteceu. Eu posso te contar uma série de programas ou filmes que são muito mais explícitos e com muito mais conteúdo sexual do que Blonde”, disse ela.

“Mas para contar essa história é importante mostrar todos esses momentos da vida de Marilyn que a fizeram terminar do jeito que ela fez. Precisava ser explicado. Todo mundo sabia que tínhamos que ir a lugares desconfortáveis. Eu não fui a única”, revelou a atriz.

Blonde faz história na Netflix

A direção e roteiro são de Andrew Dominik, que previamente trabalhou em O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford e O Homem da Máfia, além de já ter dirigido episódios de Mindhunter.

Blonde recebeu classificação NC-17, a mais alta dos Estados Unidos, por seu conteúdo sexual explícito. Essa é a classificação indicativa mais alta da história da Netflix.

“É um filme exigente. Se o público não gostar, isso é problema do público. Não está concorrendo a um cargo público. É um filme NC-17 sobre Marilyn Monroe, é meio que o que você quer, certo? Eu quero ir ver a versão NC-17 da história de Marilyn Monroe”, disse o Andrew Dominik ao CinemaBlend.

Blonde estreia no dia 23 de setembro, na Netflix.

