Blonde: Atriz levou um ano para se preparar para polêmico filme da Netflix

Ana de Armas foi a atriz escalada para interpretar Marilyn Monroe em Blonde, seu filme biográfico que ainda nem estreou, mas já está causando polêmica pelos relatos de que irá conter cenas pesadas de sexo. O filme é, ainda, uma adaptação do livro homônimo de Joyce Carol Oates, publicado em 2000.

O filme deu muito trabalho e levou um ano de preparo e, apesar de todos os obstáculos, para Ana de Armas, Blonde é a coisa mais intensa e bonita que já fez.

Em entrevista à Entertainment Weekly, ela diz: “Foi o trabalho mais intenso que já fiz como atriz. Levei um ano para me preparar para isso – pesquisa e sotaque e tudo o que você pode imaginar. Lendo o material, conversando com Andrew Dominik por meses e me preparando para começar. Foram três meses de filmagens sem parar – tipo, uma agenda maluca.

A estrela continua: “Foi a coisa mais linda que eu já fiz. Mal posso esperar para que seja lançado. É um filme muito especial, e Andrew é um gênio. Ele é um dos melhores cineastas com quem já trabalhei.”

Blonde faz história na Netflix

Blonde recebeu classificação NC-17, a mais alta dos Estados Unidos, por seu conteúdo sexual explícito. Essa é a classificação indicativa mais alta da história da Netflix.

“É um filme exigente. Se o público não gostar, isso é problema do público. Não está concorrendo a um cargo público. É um filme NC-17 sobre Marilyn Monroe, é meio que o que você quer, certo? Eu quero ir ver a versão NC-17 da história de Marilyn Monroe”, disse o Andrew Dominik ao CinemaBlend.

Há rumores de que parte da razão pela qual a classificação é NC-17 de Blonde é por causa de uma cena de sexo oral com sangue menstrual, que Andrew Dominik chamou de falsa, mas “hilária”. Há, ainda, uma posta cena de estupro no filme.

Ainda não há data de estreia para Blonde na Netflix.