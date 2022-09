Blonde: Atriz sente repulsa de provável reação dos fãs ao filme

Ana de Armas está desconfortável com uma provável viralização se suas cenas sem roupa como Marilyn Monroe no filme Blonde da Netflix.

O filme é baseado no livro de mesmo nome escrito por Joyce Carol Oates, e já aumentou sua classificação indicativa para maiores de 18 anos, além de gerar polêmica por ter uma cena gráfica de estupro presente na obra original.

Em uma entrevista para a Variety, de Armas discutiu o conteúdo pesado do filme e revelou que tem certeza que suas cenas nua irão viralizar. A atriz sente repulsa ao pensar que essas cenas serão tiradas de contexto mas reconhece que está fora de seu controle.

A atriz assume e o risco e revela não ter tido nenhuma hesitação em assumir o papel de Marilyn Monroe, veja a declaração:

“Eu sei que vai viralizar, e é nojento. É irritante só de pensar nisso. Eu não posso controlar isso; você não pode realmente controlar o que eles fazem e como eles tiram as coisas de contexto. Eu não acho que isso me fez repensar; só me deu um gosto ruim de pensar sobre o futuro desses clipes.”

O livro de Oates não se afasta de momentos explícitos sobre a sexualidade de Monroe, então não é uma surpresa esses momentos serem carregados para o filme.

O filme já estreou em festivais e teve recepção mista da crítica, porém, a atuação de Ana de Armas foi um ponto positivo em comum, a atriz já ganhou notoriedade em obras como Entre Facas e Segredos e 007 – Sem Tempo Para Morrer, mas Blonde tem potencial para ser o maior papel de sua carreira até aqui.

Mais sobre Blonde

A direção e roteiro são de Andrew Dominik, que previamente trabalhou em O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford e O Homem da Máfia, além de já ter dirigido episódios de Mindhunter.

Ana de Armas vai interpretar a estrela Marilyn Monroe. O elenco ainda conta com Adrien Brody, Jessica Chastain, Sara Paxton, Bobby Cannavale, entre outros.

Blonde estreia no dia 23 de setembro, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira