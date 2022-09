Blonde: Conheça filme da Netflix com cenas de sexo explícitas

Blonde atraiu muita atenção nos últimos tempos. O filme da Netflix com Ana de Armas, sobre Marilyn Monroe, já chegou à plataforma de streaming. Veremos do que ele se trata.

O diretor Andrew Dominik apresenta uma ousada recriação da história de Marilyn Monroe, com Ana de Armas estrelando a versão fictícia da icônica loira.

“Nosso filme não é linear ou convencional; é para ser uma experiência sensorial e emocional”, disse De Armas ao Queue.

Baseado no romance best-seller de 2000 de Joyce Carol Oates, o filme é repleto de encenações de clássicos do cinema de Monroe, como O Pecado Mora ao Lado e Os Homens Preferem as Louras.

Mas mesmo nesses momentos mais familiares, Blonde reavalia a vida interior da atriz. É a história de uma jovem assustada presa dentro da carreira de uma estrela de Hollywood.

“Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. Da infância volátil como Norma Jeane até a fama e os relacionamentos, Blonde mistura realidade e ficção, explorando a divisão cada vez maior entre o lado público e o lado privado da atriz”, diz a sinopse oficial.

O elenco de Blonde

Ao lado de Armas como Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson), o elenco de estrelas do filme assume versões sem nome de outras figuras famosas de Hollywood, que os fãs de Monroe devem ser capazes de perceber quem são.

Adrien Brody e Bobby Cannavale interpretam os dois maridos de Monroe, o dramaturgo e o ex-atleta, e Julianne Nicholson interpreta a mãe de Norma Jeane, Gladys. O filme também apresenta Sara Paxton, Xavier Samuel e Evan Williams.

Para se transformar em Monroe, de Armas passou entre duas horas e meia e três horas na cadeira de maquiagem todos os dias.

Ela gastou incontáveis ​​mais horas em ajustes e mudanças de figurino – o filme finalizado a faz passar por 100 figurinos.

Ao longo da produção de 47 dias, Blonde filmou em 25 locais em Los Angeles e arredores, incluindo dois estúdios de cinema lendários (Warner Bros. e 20th Century Fox), o famoso restaurante Musso & Frank e as praias de Malibu.

Os cineastas muitas vezes se viam pisando no mesmo terreno que a própria Marilyn; a produção começou no Raleigh Studios de Hollywood, perto de uma das casas de infância da estrela.

Primeiro filme “proibidão” da Netflix

O desenvolvimento da adaptação de Blonde começou em 2010, mas as filmagens só começaram em 2019.

Blonde é um dos filmes mais polêmicos dos últimos tempos e é o primeiro filme lançado pela Netflix a ter uma classificação NC-17.

A primeira classificação da Netflix é resultado de suas representações gráficas de violência sexual. A classificação significa que Blonde tecnicamente não pode ser assistido por menores de 17 anos.

Embora não esteja confirmado o que o filme pode incluir, o romance retrata uma cena de estupro violento entre a protagonista e um produtor chamado ‘Mr. Z’.

Por que Blonde causa polêmica?

Além de contar com explícitas cenas de sexo, Blonde deve causar polêmica por retratar Marilyn Monroe de maneira bem diferente, sem se importar com uma reconstrução factual da trajetória do ícone.

Joyce Carol Oates, a autora do livro que inspira o longa, nunca teve a intenção de produzir uma simples biografia de Marilyn Monroe. Na verdade, a escritora selecionou partes reais da vida da estrela e as vinculou com uma trama expansiva e alegórica, marcada por uma grande “intuição lírica”.

O livro causou uma forte impressão no roteirista e diretor Andrew Dominik, que trabalha há um bom tempo na adaptação da obra.

O filme de Andrew Dominik não se importa tanto assim com “fatos e realidade”, e por isso, pode dividir a opinião da audiência.

“Blonde incorpora todas as injustiças que recaem sobre as mulheres. É a história de uma Cinderela, condenada a viver entre as cinzas”, comentou o cineasta em uma entrevista ao Screen Daily.

Blonde estreia na Netflix em 23 de setembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.