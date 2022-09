Blonde: Críticos dizem a mesma coisa sobre filme da Netflix com cenas de sexo explícito

Com Ana de Armas no papel de Marilyn Monroe, Blonde é um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022. Desde sua concepção, o longa tem provocado polêmica por suas cenas de sexo explícito. Com o embargo crítico às resenhas do filme, o público quer saber: o que a imprensa achou da produção?

“Inspirada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas”, afirma a sinopse oficial de Blonde.

Além de Ana de Armas no papel principal, o elenco de Blonde conta com Bobby Cannavale (O Irlandês), Adrien Brody (O Grande Hotel Budapeste), Julianne Nicholson (Eu, Tonya), Toby Huss (Carnivale) e Caspar Phillipson (Jackie).

Revelamos abaixo tudo que as opiniões prévias da imprensa dizem sobre Blonde; confira.

Críticos gostaram de Blonde, o filme de Marilyn Monroe da Netflix?

Blonde, a cinebiografia de Marilyn Monroe, ao que parece, ganhou o coração da crítica especializada.

As resenhas já liberadas são, majoritariamente, positivas. Segundo a imprensa especializada, a performance de Ana de Armas é um dos grandes trunfos do filme.

“É dor, o tempo todo. Mas ao caracterizar essa dor de maneira tão potente, Ana de Armas cumpre a missão do filme de Andrew Dominik, pintando uma vívida imagem de loucura e fama”, afirma a análise do crítico Richard Lawson, da Vanity Fair.

O consenso da crítica especializada é de que Ana de Armas impressiona ao retratar Marilyn Monroe de maneira “complexa e cheia de nuances”.

“A performance tem um brilho de tirar o fôlego, além de muita imaginação e uma franqueza de partir o coração”, afirmou o site Variety sobre a atuação de Ana de Armas.

Mas a atuação de Ana de Armas não é a única qualidade de Blonde. A imprensa especializada também ofereceu grandes elogios à direção de Andrew Dominik.

“Alternando entre o preto e branco profundo, e o Technicolor pop, o estilo de Dominik é visualmente divertido e emocionalmente sombrio”, avalia o site The Wrap.

Para o Total Film, Blonde é um filme “desconfortável”, com o potencial de promover debates importantes em seu lançamento oficial.

“É desconfortável assistir Blonde. Mas o projeto de Dominik é um filme envolvente que, com certeza, provocará discussões”, comenta a jornalista Jane Crowther.

Na resenha, Crowther também compara a performance de Ana de Armas com a atuação de Austin Butler em Elvis.

“Mas como o Elvis de Austin Butler, Ana de Armas não meramente copia e acerta uma maneira de falar ou linguagem corporal. Ela traz uma alma verdadeira e dor palpável esse retrato de Marilyn Monroe”, afirma a crítica.

Blonde estreia na Netflix em 28 de setembro. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.