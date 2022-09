Blonde: Filme proibidão da Netflix está dividindo os críticos

Baseado na vida e carreira de Marilyn Monroe, Blonde é recomendado para maiores de 18 anos. O longa chegou ao catálogo da Netflix em 28 de setembro, e surpreendentemente, contou com uma recepção morna da crítica especializada. Por isso, o público quer saber: por que o “proibidão” da Netflix tem dividido a opinião da imprensa?

“Inspirada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas”, afirma a sinopse oficial de Blonde.

Além de Ana de Armas no papel principal, o elenco de Blonde conta com Bobby Cannavale (O Irlandês), Adrien Brody (O Grande Hotel Budapeste), Julianne Nicholson (Eu, Tonya), Toby Huss (Carnivale) e Caspar Phillipson (Jackie).

Revelamos abaixo o que os críticos estão dizendo sobre Blonde e por que o filme da Netflix dividiu a opinião dos especialistas.

Críticos explicam as qualidades e defeitos de Blonde na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Blonde falhou em conquistar parte da crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, o filme garantiu apenas 50% de aprovação (com base em 164 resenhas). A opinião do público segue esse consenso: somente 47% dos espectadores curtiram o longa.

“Blonde pode ser difícil de assistir, já que oscila entre comentar sobre a exploração de Monroe e contribuir para ela. Mas a brilhante performance de Ana de Armas torna complicado desviar o olhar”, conclui o site.

Segundo grande parte das resenhas críticas, a performance de Ana de Armas é realmente o ponto alto de Blonde.

“Ana de Armas, que já havia roubado a cena em filmes como Entre Facas e Segredos e 007: Sem Tempo Para Morrer, está simplesmente extraordinária como Norma Jeane Baker, uma aspirante à atriz para quem o espectro de Marilyn Monroe é sua identidade escolhida, um portal para o estrelato”, comenta o site The Observer.

O tabloide britânico The Guardian comparou o desempenho de Ana de Armas com o de Mia Farrow em O Bebê de Rosemary.

“O destaque é a espetacular performance da atriz cubana-espanhola Ana de Armas, que encarna a lendária estrela com um estranho toque de Mia Farrow em O Bebê de Rosemary”, descreve a resenha.

Por outro lado, jornalistas criticam o tamanho do filme (que tem 2 horas e 46 minutos de duração), as inconsistências no roteiro e a maneira como o longa aborda o sofrimento de Marilyn Monroe.

“Embora existam momentos perspicazes e partes surreais que chamam a atenção, Blonde é, no geral, um filme bizarro. Inchado, com quase três horas de duração, ele tenta honrar sua inspiração, mas em vez disso, a decepciona”, afirma o site USA Today.

Para o NPR, Blonde foca demais no sofrimento de Marilyn Monroe, o que acaba tornando o filme bastante desagradável.

“Blonde é como um funeral em câmera lenta. Poderia ser chamado de ‘O Assassinato de Marilyn Monroe por Basicamente Todas as Pessoas que Ela Conheceu’”, avaliou a resenha.

Blonde, com Ana de Armas como Marilyn Monroe, está disponível na Netflix. Assista e tire suas próprias conclusões!

