Bloodshot, com Vin Diesel, terá continuação? Veja

Lançado originalmente em 2020, Bloodshot se tornou um inegável hit na Netflix. O filme de ação, com Vin Diesel no papel principal, passou a liderar o Top 10 do streaming logo após estrear na plataforma. Por isso, quem já conferiu a trama quer saber: Bloodshot terá uma continuação nos cinemas?

“Neste drama de ficção científica, um soldado é ressuscitado através de uma nova tecnologia e parte em busca de vingança. Baseado em uma série de quadrinhos”, diz a sinopse oficial de Bloodshot.

Continua depois da publicidade

Além de Vin Diesel (Velozes & Furiosos) no papel principal, Bloodshot conta também com Guy Pearce (Homem de Ferro 3), Eiza Gonzalez (Eu Me Importo) e Sam Heughan (Outlander) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de Bloodshot precisam saber sobre a continuação do filme de Vin Diesel; confira!

Bloodshot terá sequência com Vin Diesel?

Sim! O filme de ação Bloodshot, com Vin Diesel no papel principal, terá uma continuação! A sequência foi anunciada, oficialmente, em novembro de 2020. No mês seguinte, Diesel confirmou seu envolvimento no projeto.

Originalmente, Bloodshot seria apenas o primeiro filme do Universo Cinematográfico da Valiant Comics. O filme seria seguido por uma continuação, dois projetos ambientados na franquia Harbinger, e um crossover (que seria batizado de Harbinger Wars).

Harbinger seria o primeiro filme da franquia, mas dado o envolvimento de Vin Diesel com Bloodshot, a produção do longa foi adiada.

Dada a bilheteria pouco convincente de Bloodshot (o filme faturou 45 milhões de dólares com um orçamento de 38 milhões), muitos jornalistas passaram a questionar o futuro da franquia.

A situação ficou ainda mais complexa quando, em setembro de 2019, foi anunciado que a franquia Harbinger seria distribuída pela Paramount.

Mesmo assim, em março de 2020, o diretor David S. F. Wilson afirmou que o plano de construir o universo cinematográfico da Valiant continua vivo.

No mesmo ano, como citamos anteriormente, a continuação de Bloodshot foi anunciada, e Vin Diesel confirmou sua permanência na franquia.

“Tenho ótimas notícias para compartilhar! Tenham uma boa semana”, comentou o ator, em 2020, em uma postagem no Instagram sobre o futuro de Bloodshot.

A continuação de Bloodshot, como você já pôde perceber, está confirmada. Por outro lado, pouco se sabe sobre a sequência.

O projeto ainda não tem previsão de estreia – e nem data para começar as filmagens. Além disso, Vin Diesel é o único ator confirmado no elenco.

Dada a trama do primeiro filme, KT, a personagem de Eiza Gonzalez, pode retornar na sequência.

Jimmy Dalton (Sam Heughan), Martin Axe (Toby Kebbell) e Gina Garrison (Talulah Riley), de acordo com o enredo do filme, não voltarão na sequência.

Enquanto Vin Diesel não revela mais detalhes sobre a sequência de Bloodshot, você pode conferir o primeiro filme na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.