Boa Noite, Mamãe: atriz questiona necessidade do remake

Boa Noite, Mamãe é o novo terror psicológico da Amazon Prime Video. O filme estrelado por Naomi Watts e dirigido por Matt Sobel, teve recepção morna tanto de público quanto de crítica, marcando mais um remake que faz menos sucesso que a obra original.

O filme é um remake de um longa austríaco de 2014, considerado um ótimo terror. O fato de ser um filme tão bom e não tão antigo fez com que a maioria dos comentários questionassem a necessidade da nova obra.

Continua depois da publicidade

Aparentemente, a própria Watts, que interpreta a mãe no remake, já fez comentários do gênero. Em uma entrevista com a IndieWire, a atriz revelou que, após ficar fascinada com o roteiro, foi assistir ao filme original e a questão da necessidade do remake acabou aparecendo em sua mente.

“Eu fui atraída pelo roteiro, e tive uma ótima conversa com Matt. Eu estava chocada com o nível de inteligência, o que me levou à assistir o filme, que foi muito bem executado, e novamente, eu me lutei com a decisão de, nós realmente devíamos refazer?”

Depois a atriz disse topou fazer após ver como a versão de Sobel se desenvolveria para um lado mais psicológico e atmosférico.

“Mas depois de ter aquela conversa inicial com ele, eu realmente entendi que ele tinha uma nova visão para isso. Eu não iria interpretar apenas uma vilã preto no branco. Ela não era apenas um monstro, ela era alguém assombrada pelos seus demônios e atormentada, e também… aumentando o aspecto de terror psicológico disso.” Disse a atriz.

Mais sobre o remake de Boa Noite, Mamãe

O filme é o remake do aclamado longa de 2014, traz Matt Sobel na direção e elenco composto por Naomi Watts, os gêmeos Nicholas e Cameron Crovetti, Peter Herman, Jeremy Bobb e Crystal Lucas-Perry.

A sinopse oficial diz: “Irmãos gêmeos chegam na casa de campo de sua Mãe e descobrem que sua face está coberta por bandagens, resultado, ela explica, de uma recente cirurgia cosmética. Como seu comportamento fica cada vez mais estranho, pensamentos horríveis começam a crescer na mente dos garotos: a suspeita de que a mulher sob as gazes não seja a mãe deles.”

Boa Noite, Mamãe já está disponível na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Soldeira