Boa Noite, Mamãe!: Prime Vídeo tem suspense que vai surpreender você

Boa Noite, Mamãe! é o novo suspense que chegou ao catálogo do Amazon Prime Video. Veremos tudo o que você precisa saber antes de assistir.

Trata-se de um thriller psicológico e remake americano do filme austríaco de 2014 com o mesmo nome. Como os fãs do original já sabem, o filme tem reviravoltas, e muitos se perguntam se o remake trará o mesmo elemento surpresa.

“Quando irmãos gêmeos chegam à casa de campo de sua mãe e descobrem seu rosto coberto de bandagens – o resultado, ela explica, de uma cirurgia estética recente – eles imediatamente sentem que algo não está certo”, começa a sinopse.

“Ela estabelece novas regras estranhas da casa, fuma em seu banheiro, e secretamente rasga um desenho que eles deram a ela – coisas que sua mãe amorosa nunca faria. Aparentemente, a pessoa que está fazendo a comida deles e dormindo no quarto ao lado, não é a mãe deles”, continua a sinopse.

O elenco inclui a duas vezes indicada ao Oscar Naomi Watts interpretando a mãe dos gêmeos. Ela é conhecida por O Chamado e Violência Gratuita.

O elenco também inclui os atores gêmeos Cameron e Nicholas Crovetti, que interpretam os gêmeos Elias e Lucas, respectivamente. Cameron é mais conhecido por interpretar Ryan, filho do Capitão Pátria, em The Boys, da Amazon Prime Video.

O elenco também inclui Peter Hermann como o pai dos gêmeos, Crystal Lucas-Perry como Sandy e Jeremy Bobb como Gary.

O remake de Boa Noite, Mamãe é lançado pelo Prime Video

O que os críticos dizem de Boa Noite, Mamãe!

Em geral, os críticos não gostaram muito do remake do Amazon Prime Video. No Rotten Tomatoes, Boa Noite, Mamãe! está com 34% de aprovação, com 29 críticas contabilizadas.

“Nas notas de imprensa do filme, Sobel compartilha que sua resposta inicial quando lhe foi oferecido o filme foi um não, não vendo sentido em revisitar algo tão recente. Ele deveria ter confiado em seu primeiro instinto”, escreveu Benjamin Lee, do The Guardian, sobre o diretor Matt Sobel.

“Como um fósforo que não acende uma chama, não importa quantas vezes você o acenda, este é um filme que deveria funcionar, mas, frustrantemente, não funciona”, criticou Jordan Hoffman, do TV Guide.

“Um dos filmes mais obviamente desnecessários do ano”, apontou Peter Sobczynski, do RogerEbert.com

Já Meagan Navarro, do Bloody Disgusting, elogiou o filme: “Este remake pode não abalar drasticamente a história, mas altera sua abordagem ao horror psicológico e serve como uma introdução sólida para os desconhecidos”.

Boa Noite, Mamãe! está disponível no Amazon Prime Video.

