Bom ou ruim? O que os críticos dizem do Pinóquio de Guillermo del Toro na Netflix

O filme Pinóquio de Guillermo del Toro, da Netflix, é um dos mais aguardados do ano, e as primeiras reações dos críticos já foram lançadas, bem como a pontuação no Rotten Tomatoes.

“Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto. Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, diz a sinopse.

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman.

Revelamos abaixo se os críticos gostaram do filme, e a nota da crítica e do público no Rotten Tomatoes; confira (via Looper).

Filme está sendo muito elogiado pela crítica

O longa-metragem que vai contar uma nova história do clássico conto da Disney está sendo muito elogiado pelos críticos e público.

Até o momento, o filme conta com uma avaliação de 97% dos críticos, num total de 87 comentários, e aprovação de 82% do público.

“Uma fascinante obra-prima de animação que é um dos melhores filmes de 2022”, diz Hoai-Tran Bui, do Inverse.

“Certamente tem seus momentos de pungência e tristeza e os tons engraçados de McGregor enquanto o grilo sofredor fornece algumas notas graciosas de diversão”, revela Peter Bradshaw, do The Guardian.

“A perspectiva de Guillermo del Toro percorre cada quadro desta releitura única, que não tem medo de abordar temas problemáticos. Uma exploração sincera e cheia de alma do que significa ser humano”, comentou Alex Godfrey, da revista Empire.

“O santo padroeiro dos monstros e desajustados se une ao premiado lenda do stop-motion Mark Gustafson para dirigir uma jornada profundamente encantadora, cheia de emoção, artesanato de tirar o fôlego e temas pungentes tendo como pano de fundo o fascismo”, escreveu Meagan Navarro, do Bloody Disgusting.

“A narrativa é descaradamente antiquada, e as incursões no político e no macabro são todas cuidadosamente adaptadas aos espectadores mais jovens”, afirma Robbin Collin, do Daily Telegraph.

O filme Pinóquio por Guillermo Del Toro estreia em 9 de dezembro, na Netflix.

