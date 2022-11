Bom ou ruim? O que os críticos estão dizendo sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é, definitivamente, o lançamento mais aguardado da Marvel. A pré-estreia do longa-metragem acontece na quarta-feira (09), com lançamento oficial na quinta-feira (10). Dito isso, as críticas sobre o filme do MCU já começaram a ser publicadas. Vamos ver o que estão dizendo.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Vamos ver o que os críticos estão dizendo sobre Pantera Negra 2.

O que os críticos estão dizendo de Pantera Negra 2

Atualmente, Pantera Negra 2 está com 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 81 críticas contabilizadas.

“Há inteligência, beleza e imaginação mais do que suficientes em Wakanda Para Sempre para superar suas fraquezas”, apontou Clarisse Loughrey, do Independent.

“O filme não tem o poder clássico dos quadrinhos de Pantera Negra, e é facilmente 20 minutos mais longo do que deveria ser. No entanto, Wakanda Para Sempre tem um suspense emocional lento. Uma vez que o filme começa a ganhar força, ele não para”, escreveu Owen Gleiberman, da Variety.

“Wakanda Para Sempre solidifica Pantera Negra como a franquia mais rica e de alta qualidade da Marvel”, elogiou Johnny Oleksinski, do New York Post.

“Há muito o que curtir aqui, e os fãs de Pantera Negra não vão necessariamente se sentir desapontados, mas há uma sensação de elementos fortes que não estão se unindo como deveriam”, opinou Alonso Duralde, do TheWrap.

“Pantera Negra 2 é outra iteração da fase quatro que é um pouco confusa no departamento de história e ritmo, mas é marcada por cenas memoráveis e excelentes performances de todo o elenco”, apontou Kaitlyn Booth, do Bleeding Cool.

