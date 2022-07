Bom ou ruim? Saem as primeiras reações de Agente Oculto, com Chris Evans

As primeiras reações de Agente Oculto, novo filme com Chris Evans, foram liberadas.

O longa-metragem da Netflix que ainda conta com Ryan Gosling, é alvo de críticas mistas por parte dos jornalistas. Alguns elogiam e outros acabam apontando pontos negativos (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Chris Evans está interpretando um agente da CIA, que inicia uma perseguição global para destruir Court Gentry, interpretado por Gosling.

Confira algumas reações, abaixo.

“Agente Oculto é duas horas de James Bond encontrando Velozes e Furiosos. Ação super emocionante, escala massiva e cenários, performances sólidas e autoconscientes, risadas consistentes, muita diversão”, descreve Germain Lussier do Gizmodo.

“Agente Oculto é o projeto estrela mais vazio da Netflix até agora”, revelou Kyle Buchanan do NY Times.

“Agente Oculto é apenas 2 horas de Tom Clancy com cenas de ação sem graça em belos locais, o que leva à revelação mais hilária e estúpida da história do vilão que eu já vi”, disse David Ehrlich do IndieWire.

“Agente Oculto tem sequências de ação implacáveis e bem construídas. Batalha de inteligência, balas e músculos”, comenta a crítica de cinema Courtney Howard.

Mais sobre Agente Oculto

“O agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling) foi tirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo.

Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani Miranda (Ana de Armas) já está pronta para defendê-lo”, conclui a sinopse.

Além de Evans e Gosling, o filme é estrelado por Ana de Armas, com Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Anthony e Joe Russo dirigem. O roteiro foi escrito por Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Agente Oculto chega à Netflix em 22 de julho.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.