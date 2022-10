Bom ou ruim? Veja o que os críticos estão dizendo sobre Enola Holmes 2

Prestes a estrear na Netflix, Enola Holmes 2 começa a receber as primeiras reações críticas. A aguardada continuação da franquia de Millie Bobby Brown tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Por isso, o público quer saber: será que a continuação é tão boa como o primeiro filme?

“Em seu primeiro caso oficial como detetive, Enola precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela contará com a ajuda dos amigos e do irmão, Sherlock”, afirma a sinopse oficial de Enola Holmes 2 na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Millie Bobby Brown (Stranger Things) no papel principal, o elenco de Enola Holmes 2 conta com Henry Cavill (The Witcher), Helena Bonham Carter (Harry Potter), Louis Partridge (Pistol) e Adeel Akhtar (Ali & Ava).

Revelamos abaixo tudo que a crítica especializada está dizendo sobre Enola Holmes 2; confira.

Críticos aprovaram a química de Millie Bobby Brown e Henry Cavill em Enola Holmes 2

Desde a suspensão do embargo crítico a Enola Holmes 2, a reação da imprensa especializada tem sido majoritariamente positiva.

As resenhas elogiam a trama do longa, a performance de Millie Bobby Brown e a química da atriz com Henry Cavill – o intérprete de Sherlock Holmes.

“Enola Holmes 2 tem mais Sherlock de Cavill. Apesar de Millie Bobby Brown conseguir liderar o filme sozinha, é uma delícia vê-la interagindo com Cavill e trazendo a dinâmica dos irmãos à tona”, afirma a análise do site Screen Rant.

Para o The Hollywood Reporter, o grande trunfo de Enola Holmes 2 é justamente a interação de Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

“Brown e Cavill têm uma dinâmica que reproduz de forma crível o estilo de comunicação cáustico de irmãos mais velhos e mais novos. Os dois não sabem se conectar, e em muitas ocasiões, acabam se desentendendo. É nesses momentos que vemos os personagens de Enola e Sherlock se desenvolverem ainda mais”, avalia a resenha.

A atuação de Henry Cavill, que dá um show como o detetive Sherlock Holmes, também foi muito elogiada.

“Apesar de Sherlock Holmes ser um personagem que vimos em muitas encarnações, Cavill ainda consegue infundir nele algo inteiramente seu”, afirma a resenha do site Collider.

De acordo com o site IndieWire, o fato de Henry Cavill ganhar um papel maior em Enola Holmes 2 não é, necessariamente, um acerto.

“Mesmo com o desejo de Enola de escapar da sombra de seu famoso irmão mais velho, sua própria franquia não consegue se livrar da presença constante de Sherlock. Na verdade, não fica claro se essa é mesmo a intenção”, comenta o site.

Em conclusão, tudo indica que Enola Holmes 2 será mais um grande sucesso da Netflix – ancorado por ótimas performances de Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Enola Holmes 2 estreia na Netflix em 4 de novembro. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.