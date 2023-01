Borderlands: Diretor da Marvel é contratado para refilmagens do live-action

O filme Borderlands está passando por refilmagens, e contratou um diretor da Marvel para comandar a nova fase da produção.

Segundo o Deadline, Tim Miller, diretor de Deadpool, está assumindo as funções de dirigir um período de regravações do filme por duas semanas.

Ele não está substituindo totalmente Roth na direção, mas, parcialmente, visto que Roth não conseguiu voltar para a direção por conta de conflitos de agenda.

O diretor principal está trabalhando em um novo projeto de terror intitulado Thanksgiving, e por conta disso, não pôde estar de volta para as refilmagens.

Vale lembrar que as filmagens principais de Borderlands foram finalizadas ainda em 2021, e desde então, o filme não havia ganhado novas atualizações.

“Lilith, uma infame fora-da-lei com um passado misterioso, relutantemente retorna ao seu planeta natal, Pandora, para encontrar a filha desaparecida do homem mais poderoso do universo, Atlas. Lilith forma uma aliança com uma equipe inesperada – Roland, um ex-mercenário de elite, agora desesperado por redenção; Tiny Tina, uma demolicionista pré-adolescente feroz; Krieg, a protetora musculosa de Tina; Tannis, o cientista com um controle tênue sobre sanidade; e Claptrap, um robô persistentemente esperto”, diz a sinopse.

“Esses heróis improváveis ​​devem lutar contra monstros alienígenas e bandidos perigosos para encontrarem e protegerem a garota desaparecida, que pode ter a chave para um poder inimaginável. O destino do universo pode estar em suas mãos – mas eles vão lutar por algo mais: um ao outro”, conclui a sinopse.

O elenco conta com ate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, Haley Bennett, Janina Gavankar e Ariana Greenblatt.

Eli Roth é o diretor do filme, enquanto Craig Mazin, de The Last of Us, escreve o roteiro.

Borderlands não possui previsão de lançamento.

