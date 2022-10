Brad Pitt recusa papel e perde mais de R$ 1 bilhão

Semelhante a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt pode estar em uma lista de alguns selecionados que são verdadeiros astros de cinema.

Pitt é muito seletivo com os papéis que desempenha e, na verdade, vemos um filme dele uma vez por ano, no máximo. Hoje em dia, Pitt é muito seletivo e exigente com os papéis que assume. Brad Pitt fez esse ajuste para mudar sua carreira após o filme Tróia.

De acordo com o ator (via The Things), o filme simplesmente não se encaixou no modelo de filmes que ele adora trabalhar.

“Tive de fazer Tróia porque – acho que posso dizer tudo isso agora – assumi outro filme e depois tive que fazer algo para o estúdio. Então, fui colocado em Tróia. Não foi doloroso, mas percebi que a maneira como o filme estava sendo contado não era como eu queria que fosse. Cometi meus próprios erros no projeto.”

“Eu não conseguia sair do meio do quadro. Estava me deixando louco. Em algum ponto, Tróia se tornou um tipo de coisa comercial.”

“Cada cena era tipo: ‘Aqui está o herói!’ Não havia mistério. Então, com base nisso, tomei a decisão de que só iria investir em histórias de qualidade, por falta de um termo melhor. Foi uma mudança distinta que levou à próxima década de filmes.”

Ele não recusou o filme, mas a verdade é que Brad Pitt recusou um monte de filmes icônicos. Uma, em particular, pode ter sido a pior decisão, já que o ator principal ganharia US$ 256 milhões (mais de R$ 1 bilhão, na cotação atual do dólar) graças à franquia.

Astro recusou Matrix

Isso mesmo, o filme para o qual Brad Pitt disse não foi Matrix. Pitt também afirmou que este não foi o primeiro filme icônico ao qual ele disse não.

Quanto ao motivo de ele não ter feito isso, o astro de cinema francamente simplesmente não entendeu o roteiro. Mantendo seus princípios, Pitt não faz papéis nos quais ele não esteja totalmente investido.

Aqui está o que ele tinha a dizer: “Eu recusei Matrix. Tomei a pílula vermelha. Esse é o único que vou nomear. Não me ofereceram o dois ou três. Só o primeiro. Só para esclarecer isso. Vem de um lugar, talvez seja da minha educação: se eu não entendi, então não era meu. Eu realmente acredito que o papel nunca foi meu.”

“Não é meu. Era de outra pessoa e eles foram e fizeram isso. Eu realmente acredito nisso. Se estivéssemos fazendo um programa sobre os grandes filmes que eu já recusei, precisaríamos de duas noites.”

No final das contas, Keanu Reeves conseguiu o papel e não poderíamos imaginar um ator melhor no personagem. Embora Pitt tenha perdido muito dinheiro, isso realmente não prejudicou sua carreira. Ele partiu para alguns projetos enormes de qualquer maneira, e seu patrimônio líquido é de US$ 300 milhões.

