Bradley Cooper beija Matt Bomer em filme da Netflix; veja cena

Maestro, novo filme biográfico da Netflix sobre o músico Leonard Bernstein, já está sendo filmado.

A imprensa americana registrou uma cena dos bastidores da gravação no Central Park, mostrando Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela) dando um beijo em Matthew Bomer (The Boys in the Band).

O filme da Netflix acompanhará a história do maestro Leonard Bernstein, interpretado por Cooper.

Ele foi casado com Felicia Montealegre (Carey Mulligan) e teve três filhos, mas era gay e teve diversos relacionamentos com outros homens ao longo dos anos.

Um destes homens é o personagem de Bomer, que ainda não teve seu nome revelado.

Maestro não tem previsão de estreia.

