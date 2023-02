Brendan Fraser perdeu o papel de Superman: “Desapontado”

Brendan Fraser perdeu o papel de Superman em um filme escrito pelo cineasta J.J. Abrams por “políticas de estúdio”.

Durante sua aparição no The Howard Stern Show, o ator disse que estava competindo com grandes nomes de Hollywood, como Paul Walker, para o papel.

“Todo mundo na cidade estava fazendo teste para o Superman”, afirmou Fraser. “Acho que testaram seis ou sete caras em 2002/2003. Paul Walker, eu me lembro que Paul Walker foi antes de mim”.

Embora Fraser, indicado ao Oscar deste ano por seu papel em A Baleia, tenha percebido que conseguir o papel de Superman seria “uma oportunidade incrível de mudança de vida”, ele também “teve que se reconciliar com: ‘Ok, diga que você conseguiu o emprego como Homem de Aço, isso será colocado em sua lápide, você está bem com isso? Quero dizer, para sempre serei conhecido como o Homem de Aço’”, acrescentou.

Mas a Warner Bros. acabou cancelando o filme, chamado de Superman: Flybay e que já tinha um roteiro pronto.

“Fiquei desapontado por haver uma oportunidade incrível não ter se concretizado”, disse Fraser sobre não ter conseguido o papel. “Tinha muito a ver com algumas bobagens e políticas de estúdio. E provavelmente, inerentemente, ao meu teste de tela. Eu acho que é por isso que você testa… eles podiam ver que eu estava lá apenas 98%”.

A Warner Bros. e Abrams estavam desenvolvendo Superman: Flyby por volta de 2002. Quando o projeto foi arquivado, o estúdio mudou para uma visão diferente do Homem de Aço, o que deu à luz Superman: O Retorno (2006), longa dirigido por Bryan Singer e que trouxe Brandon Routh na pele do super-herói.

Novo Superman

O Superman ganhará um novo filme em 2025, intitulado Superman: Legacy. De acordo com a DC, o longa não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

