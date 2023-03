Brendan Fraser se reúne com The Rock 22 anos depois de A Múmia 2; veja

22 anos após O Retorno da Múmia, Brendan Fraser e Dwayne Johnson se reuniram durante o Oscar 2023. The Rock publicou um vídeo registrando essa ocasião.

Depois que Fraser ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em A Baleia, de Darren Aronofsky, Johnson compartilhou uma doce homenagem ao astro.

“Muito legal o momento do círculo se fechando aqui com meu amigo de longa data, Brendan Fraser, e seus filhos”, escreveu Johnson na legenda do vídeo.

“Meu primeiro filme da minha carreira em Hollywood foi O Retorno da Múmia, que Brendan foi a estrela. Muitos críticos e cínicos apostaram contra mim naquela época, mas Brendan me recebeu de braços abertos e foi muito solidário. Nunca me esqueço de pessoas gentis.”

Ele continuou: “Agora, anos depois, Brendan ganha seu Oscar de Melhor Ator por A Baleia e eu me tornei famoso por usar uma pochete. Parabéns, irmão – aproveite suas flores.”

Veja o vídeo, abaixo.

Outros ganhadores do Oscar trabalharam com Brendan Fraser

Dois outros vencedores do Oscar 2023 também têm conexões com Brendan Fraser. Michelle Yeoh, que ganhou o prêmio de Melhor Atriz na cerimônia, e Ke Huy Quan, que ganhou a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante também trabalharam juntos de Fraser.

Previamente, Fraser disse que adoraria fazer outro A Múmia se a franquia sair do sarcófago.

“Eu não sei como isso funciona, mas estaria aberto a retornar se alguém aparecesse com o conceito correto.”

A questão do conceito da obra é muito importante, e, para o ator, explica os motivos do fracasso do reboot com Tom Cruise de 2017.

