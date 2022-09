Brie Larson detona trolls com foto do elenco de Capitã Marvel 2

Brie Larson, a Capitã Marvel do MCU, provocou os trolls em uma nova foto de si mesma, a diretora, e suas coprotagonistas em The Marvels, sequência do filme solo da super-heroína.

A foto foi tirada na D23, onde a Marvel Studios deu aos fãs algumas imagens do novo longa da Capitã. Na conferência, Larson apareceu no palco junto com a diretora Nia DaCosta, além de Teyonah Parris, que interpreta Monica Rambeau, e Iman Vellani, interprete de Kamala Khan.

No palco, Brie Larson ressaltou o quão bom era ter companheiras depois da sua estreia no filme solo da Capitã Marvel: “Foi muito bom ter um time. Eu tive um time!”, disse a atriz.

Ao responder uma pergunta da Variety, sobre quanto tempo pretende interpretar Carol Danvers no MCU, a atriz respondeu: “Eu não sei. Alguém quer que eu faça de novo?”. Mais tarde naquele dia, Larson compartilhou uma foto dela com suas companheiras de elenco e a diretora do novo filmes, e escreveu a mensagem “Trolls em combustão”.

Tanto a resposta quanto a mensagem em seu post, são claramente referências ao hate que a atriz sofreu ao protagonizar Capitã Marvel, o primeiro filme focado e protagonizado por uma mulher no MCU.

Nas imagens reveladas pela Marvel durante a D23, pudemos ver um pouco mais da premissa de The Marvels em ação. O vídeo se passa quase imediatamente depois da cena pós-crédito de Ms. Marvel. Monica Rambeau conversando com Nick Fury no espaço, até que ela desaparece dando lugar a Kamala Khan. Carol aparece no quarto de Kamala junto com Monica e as duas parecem estar procurando a menina. As imagens são exclusivas da D23, pelo menos até o momento.

Brie Larson fala sobre The Marvels

Em uma entrevista com a Sirius XM, Larson comentou sobre o novo filme: “Quando você está fazendo filmes assim, eles são diferentes de qualquer outra coisa. Muitas pessoas no set. Muitos especialistas, é realmente uma experiência única. Eu sou uma grande fã da Disneylândia, então pra mim, parece que eu estou indo para minha própria Disneylândia todos os dias.”

A atriz continuou: “Eles estão construindo todos esses mundos insanos e ninguém sabe ainda, ninguém mais pode ver… Vocês vão ver quando o filme sair, mas por enquanto, só meu. Eu estou em sets que são maiores do que vocês podem imaginar no momento. É realmente especial.

The Marvels unirá as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau. A sequência de Capitã Marvel é esperado nos cinemas no dia 27 de julho de 2023.

