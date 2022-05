Brie Larson e Vin Diesel se divertem em nova imagem de Velozes e Furiosos 10; veja

Por meio da sua conta no Instagram, Vin Diesel compartilhou uma nova imagem dos bastidores de Velozes e Furiosos 10, em que aparece ao lado de Brie Larson.

Embora Velozes e Furiosos 10 tenha passado por alguns problemas de produção, parece que Vin Diesel e Brie Larson estão se divertindo bastante durante as gravações.

Eles são amigos há algum tempo, com Brie Larson declarando uma vez que adoraria ser parte da franquia Velozes e Furiosos.

Agora, ela terá essa oportunidade em Velozes e Furiosos 10, mas ainda não existem detalhes sobre a sua personagem.

Confira abaixo a postagem de Vin Diesel no Instagram.

Brie Larson será uma das principais novidades do elenco de Velozes e Furiosos 10, junto com Jason Momoa, que interpretará o principal vilão do enredo.

Brie Larson é conhecida por seu papel como Capitã Marvel no MCU, enquanto Jason Momoa interpreta o Aquaman na DC.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.