Brooklyn Nine-Nine previu nude de Thor 4

Desde que foi divulgado o segundo trailer de Thor: Amor e Trovão a internet só consegue falar sobre a cena de nu (censurado!) de Chris Hemsworth, o protagonista do longa da Marvel.

No entanto, uma personagem de Brooklyn Nine-Nine já havia previsto isso!

No episódio 3 da 6ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, Gina Linetti fugiu de uma conversa desagradável com a mentira de que estava trabalhando no roteiro do quarto filme de Thor, que se chamaria Thor 4: More Thor, e que ela não podia dar muitos detalhes sobre isso, legalmente, mas que o filme teria mais cenas de nu frontal.

Embora o subtítulo do filme esteja incorreto, Gina realmente foi certeira quanto aos nudes, como foi revelado no novo trailer, e o Twitter rapidamente viralizou a referência.

Confira:

uma vez a lenda gina linetti disse q ia fazer o thor aparecer assim, obgda, todos saúdam a lenda linettti #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/30RugxYcv9 — 🕰 nicky's house || 3 days! (@kolinromanoff_) May 24, 2022

gina linetti mais uma vez visionária! ela previu o nude frontal em thor 4 #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/oF1LhziWDw — ؘ (@gyrassoI) May 24, 2022

Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas no dia 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.